साथ रहने की जिद पर अड़ी थी प्रेमिका, पहले चुनरी से गला घोटा और फिर चाकू से रेत दिया

जागरण संवाददाता, बिजनौर। तलाकशुदा महिला की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी ने डेढ़ महीने पहले की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कंकाल, मृतका की चुनरी, कपड़े और अन्य सामान बरामद किया है। महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी। इस पर आरोपित ने उसकी हत्या की योजना बना ली। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया है।

चांदपुर के गांव कुतुबपुर गांवड़ी निवासी 28 वर्षीय राखी पुत्री मदन कश्यप पास में ही स्थित कुल्हड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। 28 सितंबर को वह लापता हो गई थी। आठ नवंबर को राखी की मां रेखा की तहरीर पर चांदपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में मंगलवार को एएसपी देहात गौतम राय ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस ने हीमपुर दीपा के गांव गंधौर निवासी विकास को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित की निशानदेही पर बबनपुरा नहर की पटरी के पास से राखी की अस्थियां, कपड़े, एक पायल, देशी शराब का पाउच और खाली स्प्राइट की बोतल बरामद की है। आरोपित विकास ने बताया कि वह शादीशुदा है और एक बेटी है। वह डेढ़ साल से पत्नी और बेटी के साथ राखी के गांव कुतुबपुर गांवडी में किराए पर रहा है। इस दौरान पति को तलाक देकर पिता के घर रह रही राखी से उसके शारीरिक संबंध बन गए। कुछ दिन बाद वह अब अपने गांव गंधौर में रहने लगा था।

अब राखी खुद को गर्भवती बताकर साथ रखने या शादी करने का दबाव बनाने लगी। दो महीने पहले उसने घर आकर उसकी पत्नी के सामने हंगामा किया। सभी को केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। 28 सितंबर को राखी ने फोन कर विकास से मिलने के जिद की। इस दरम्यान विकास ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजना के मुताबिक उसे जलीलपुर ब्लाक पर बुला लिया।