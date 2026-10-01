किसान के बेटे उज्ज्वल ने मर्सिडीज-अमेजन के बाद अब सिटिजन ग्रुप में संभाला बड़ा पद, जर्मनी में पाई है शिक्षा

संवाद सहयोगी, नजीबाबाद (बिजनौर)। ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े युवाओं के लिए संसाधनों का अभाव अक्‍सर बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर सपनों को साकार किया जा सकता है।

ग्राम मानपुर निवासी किसान अमरीश कुमार देशवाल के बेटे उज्ज्‍वल देशवाल ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

साधारण किसान परिवार में जन्मे उज्‍ज्‍वल देशवाल ने स्‍थानीय श्रेया पब्लिक स्कूल से हाईस्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद वे आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैदराबाद चले गए। उज्‍ज्‍वल ने बचपन से ही पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने परिवार एवं गांव का नाम रोशन करने का सपना देखा।