संवाद सूत्र, बढ़ापुर (बिजनौर)। बढ़ापुर के मुहल्ला ठाकुरान में कसौंदी की फली खाने से दो बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। हालांकि स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने की इनकार कर दिया।

मुहल्ला ठाकुरान निवासी सलीम अहमद की चार वर्षीय बेटी माहेनूर, शकील अहमद की छह वर्षीय बेटी चाहत व शमीम अहमद की आठ वर्षीय बेटी सादिका बुधवार की शाम पास में गुलाह नदी किनारे खेलने गई थी। वहां पर नदी किनारे कसौंदी की फली के पौधे खड़े हुए हैं।

तीनों बच्चियों ने पौधे पर लगी कसौंदी की फली को तोड़कर खा लिया। कुछ समय बाद ही बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी। स्वजन ने बच्चियों को उपचार के लिए कस्बे के प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया। बुधवार की रात चाहत की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, माहेनूर की गुरुवार की शाम मौत हो गई।

सादिका की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर गंभीर बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद से स्वजन में कोहराम मच गया। स्वजन ने बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।