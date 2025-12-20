बिजनौर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार बड़े भाई की मौत, छोटा घायल

संवाद सूत्र, हीमपुर दीपा (बिजनौर)। गांव मुढ़ाल मार्ग पर शुक्रवार देर शाम तेज गति से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में मृतक का छोटा भाई घायल हो गया। गांव गंधोरा निवासी जोगेंद्र सिंह उलेढा विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मी के रुप में तैनात है। शुक्रवार को ड्यूटी पर देर हो जाने से उसने अपने पुत्र सचिन को फोन कर लेने के लिए बुलाया था। सचिन 27 वर्ष अपने छोटे भाई मनोज के साथ बाइक परी सवार होकर अपने पिता को बुलाने बिजलीघर जा रहे थे।

मुढ़ाल मार्ग पर जब उनकी बाइक पहुंची तो सामने से तेज गति से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली की बाइक से भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से दोनो भाई गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल सचिन ने कुछ देर बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे स्वजन घायल मनोज को इलाज के लिए जलीलपुर के एक निजी चिकित्सक के यहां ले गए।