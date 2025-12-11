'बरात लेकर आए तो वापस दूल्हे की लाश जाएगी,' दूल्हे के घर के बाहर धमकी भरा पत्र फेंका, दहशत में परिवार

संवाद सूत्र, नूरपुर (बिजनौर)। गांव ढेला अहीर में बरात रवाना होने से पहले किसी ने युवक के घर के बाहर धमकी भरा पत्र डालकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसमें कहा गया कि बरात लेकर आए तो वापस दूल्हे की लाश जाएगी। युवक की शादी रुड़की निवासी युवती के साथ तय हुई थी। बुधवार को युवक बरात लेकर पुलिस के पहरे में रवाना जरूर हुआ, लेकिन स्वजन घबराए रहे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव ढेला अहीर निवासी नरेश कुमार ने अपने पुत्र भोलू कुमार की शादी रुड़की निवासी एक युवती के साथ तय की थी। बुधवार को भोलू की बरात रवाना होने से पहले किसी ने उनके घर के बाहर धमकी भरा पत्र फेंक दिया। पत्र में बरात लेकर जाने पर दूल्हे को गोली मारने की धमकी भी दी गई थी। पत्र पढ़कर स्वजन दहशत में आ गए। नरेश कुमार थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

साथ ही पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से दो पुलिस कर्मियों को गांव भेज दिया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। एसओ विकास कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कर धमकी भरा पत्र फेंकने वाले की तलाश शुरू किए जाने की बात कही है।