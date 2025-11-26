Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bijnor News: अब स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर भी रुकेंगी रोडवेज बसें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:37 PM (IST)

    बिजनौर में अब रोडवेज बसें स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर भी रुकेंगी। इस निर्णय से यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, जिन्हें पहले यहां पहुंचने के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। रोडवेज विभाग ने कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नजीबाबाद डिपो के एआरएम का स्वागत करते भाकियू अराजनीतिक के पदाधिकारी।

    संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। अब देहरादून-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर भी रोडवेज बसें रुका करेंगी। मंगलवार से भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रांतीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह के प्रयासों से स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर रोडवेज बसों का स्टापेज शुरु हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर मंगलवार को रोडवेज बस स्टापेज बनने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नजीबाबाद डिपो के एआरएम रामप्यारे प्रसाद, बस स्टेशन इंचार्ज अरूज मेहंदी, बुकिंग क्लर्क आसिम हुसैन, तकनीकी सुपरवाइजर तरुण विश्नोई स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर पहुंचे।

    यहां भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बलराम सिंह ने बताया कि यह क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस स्टाप बनने से क्षेत्रीय लोगों को नजीबाबाद और हरिद्वार, देहरादून आदि स्थानों के लिए जाने में यात्रा सुविधाजनक होगी।

    इस अवसर पर जितेंद्र देशवाल, नवीन राजपूत, हिमांशु चौधरी, अजीत सिंह, राजीव कुमार, मोहम्मद नजर, पुनीत चौहान आदि उपस्थित रहे।