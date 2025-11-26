Bijnor News: अब स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर भी रुकेंगी रोडवेज बसें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। अब देहरादून-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर भी रोडवेज बसें रुका करेंगी। मंगलवार से भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रांतीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह के प्रयासों से स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर रोडवेज बसों का स्टापेज शुरु हो गया है।

स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर मंगलवार को रोडवेज बस स्टापेज बनने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नजीबाबाद डिपो के एआरएम रामप्यारे प्रसाद, बस स्टेशन इंचार्ज अरूज मेहंदी, बुकिंग क्लर्क आसिम हुसैन, तकनीकी सुपरवाइजर तरुण विश्नोई स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ पर पहुंचे।

यहां भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बलराम सिंह ने बताया कि यह क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस स्टाप बनने से क्षेत्रीय लोगों को नजीबाबाद और हरिद्वार, देहरादून आदि स्थानों के लिए जाने में यात्रा सुविधाजनक होगी।