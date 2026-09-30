जापानियों को पसंद आई बिजनौर की सोनपापड़ी, आस्ट्रेलिया के खरीदारों ने दिखाई पत्थरों से बनी कलाकृतियों में रुचि

जागरण संवाददाता, बिजनौर। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के उत्पादों के स्टाल पर विदेशी खरीदारों की भीड़ उमड़ी।

कीनिया, जापान के खरीदार बतीसा, सोनपापड़ी के सैंपल लिए हैं तो आस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और वियतनाम के खरीदारों ने पत्थरों से बनी कलाकृतियों में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने जिले के उद्यमियों के साथ आगे चलकर व्यापार करने की बात कही है।