Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bijnor : युवती को खेत में खींचकर खिलाया था जहरीला पदार्थ, पीड़िता की अस्पताल में मौत, आरोपित पिता-पुत्र हिरासत में

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    Bijnor News: बिजनौर में हल्दौर थाना क्षेत्र निवासी युवती साइकिल से घर लौट रही थी। उसी दौरान युवती के स्वजन ने पिता-पुत्र पर अपहरण और जहर देने का आरोप लगाया था। उसकी मेरठ मेडिकल कालेज में मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    युवती की अस्पताल में मौत, आरोपित पिता-पुत्र हिरासत में (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, हल्दौर (बिजनौर)। अपहरण कर जहरीला पदार्थ देने के मामले में दो दिन बाद बुधवार को युवती की मेरठ मेडिकल कालेज के अस्पताल में मौत हो गई। युवती के स्वजन ने पिता-पुत्र पर अपहरण कर जहर देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ का रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्दौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती सोमवार देर शाम साइकिल से घर लौट रही थी। आरोप है कि बिजनौर-मुरादाबाद हाईवे से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर युवती को उसके परिचित युवक विशाल व उसके पिता हरेंद्र ने रोक लिया। स्वजन के मुताबिक, दोनों ने युवती को खेत में खींच लिया और उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया।
    जानकारी होने पर स्वजन खेत में पहुंचे और युवती को बिजनौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को हालत नाजुक होने पर उसे मेरठ में भर्ती कराया। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने विशाल और हरेंद्र के खिलाफ अपहरण कर जहर देने व छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
    पुलिस ने पिता-पुत्र को हिरासत में ले लिया था। बुधवार दोपहर युवती की मौत हो गई। मेरठ के मेडिकल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। थाना प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि युवती की मृत्यु के बाद धारा बढ़ाते हुए रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।

    बोलेरो की टक्कर से स्कूटी सवार मेडिकल संचालक की मौत

    संवाद सूत्र, जागरण, शिवाला कला (बिजनौर)। शिवाला कला निवासी 60 वर्षीय भूदेव कुमार आर्य अपने घर के बाहर बनी दुकान में मेडिकल स्टोर चलाते थे। बुधवार की सुबह लगभग दस बजे वह अपनी स्कूटी से भैंसा चौराहे की ओर जा रहे थे। जब वह आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने पहुंचे तो नूरपुर की ओर से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी में टक्कर मार दी। बोलेरो की टक्कर लगने से स्कूटी सवार उछलकर बोनट पर गिरे और उसके बाद सड़क पर गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए स्वजन मुरादाबाद ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में ले लिया।