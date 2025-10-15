Bijnor : युवती को खेत में खींचकर खिलाया था जहरीला पदार्थ, पीड़िता की अस्पताल में मौत, आरोपित पिता-पुत्र हिरासत में

संवाद सूत्र, जागरण, हल्दौर (बिजनौर)। अपहरण कर जहरीला पदार्थ देने के मामले में दो दिन बाद बुधवार को युवती की मेरठ मेडिकल कालेज के अस्पताल में मौत हो गई। युवती के स्वजन ने पिता-पुत्र पर अपहरण कर जहर देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ का रही है।

हल्दौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती सोमवार देर शाम साइकिल से घर लौट रही थी। आरोप है कि बिजनौर-मुरादाबाद हाईवे से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर युवती को उसके परिचित युवक विशाल व उसके पिता हरेंद्र ने रोक लिया। स्वजन के मुताबिक, दोनों ने युवती को खेत में खींच लिया और उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया।

जानकारी होने पर स्वजन खेत में पहुंचे और युवती को बिजनौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को हालत नाजुक होने पर उसे मेरठ में भर्ती कराया। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने विशाल और हरेंद्र के खिलाफ अपहरण कर जहर देने व छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने पिता-पुत्र को हिरासत में ले लिया था। बुधवार दोपहर युवती की मौत हो गई। मेरठ के मेडिकल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। थाना प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि युवती की मृत्यु के बाद धारा बढ़ाते हुए रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।