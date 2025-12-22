UP News : युवक की गला घोंटकर हत्या, दिल्ली-पौड़ी हाईवे पर फेंका शव

संवाद सहयोगी, जागरण नजीबाबाद (बिजनौर)। दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा जलालाबाद में एक युवक का शव मिला। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संभावना है कि युवक की हत्या कर शव को हादसा दर्शाने के लिए हाईवे पर फेंक दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। युवक की सीडीआर भी जांची जा रही है।

रविवार सुबह थाना कोतवाली नजीबाबाद पुलिस को राहगीरों ने सूचना दी कि दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा जलालाबाद में पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान किरतपुर के मुहल्ला अहमद खैल निवासी 22 वर्षीय समीर पुत्र दिलशाद के रूप में हुई है। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। पोस्टमार्टम हाउस पर स्वजन ने आरोप लगाया कि समीर की हत्या की गई है।

उसके गले पर चोट के निशान हैं। संभवत: उसका गला घोंटा गया है। हत्या का शव को हाईवे पर फेंक दिया है। स्वजन का कहना है कि शनिवार को वह घर पर अकेला था। उसकी मां परिवार के साथ अपने मायके गई थी। रविवार को समीर की मौसी की सगाई थी। ऐसे में वह घर से जलालाबाद के पास कैसे पहुंच गया। इसकी जानकारी नहीं हैं। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि गला दबाकर हत्या होने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम का आकलन किया है। अभी तहरीर नहीं मिली है।