यूपी के इस जिले में सात बच्चों की मां की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने निगला जहर, मौत

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अविवाहित युवक ने सात बच्चों की मां की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उपचार के दौरान तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि एक महिला ने अपने घर बुलाकर स्वजन के साथ मिलकर युवक को जहर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बेसुध हालत में मिला था युवक शहर कोतवाली की कांशीराम कालोनी निवासी 22 वर्षीय सुहेल शनिवार को बैराज रोड पर टीवीएस शोरूम के पास बेसुध हालत में मिला। स्वजन उसे मेडिकल कालेज के अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर मंडावर रोड पर डा. बीरबल के अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया।

स्वजन का आरोप है कि कालोनी निवासी सात बच्चों मां से सुहेल के प्रेम संबंध थे। महिला का पति मजदूरी करता है। महिला ने सुहेल को अपने घर में बुलाया। आरोप है कि महिला और उसके स्वजन ने सुहेल से समझौते के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की। मृतक के भाई जुनैद का आरोप था कि इसके बाद महिला ने स्वजन के साथ मिलकर सुहेल को जहर दे दिया था। मृतक सुहेल अविवाहित था और मजदूरी करता था।