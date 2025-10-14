यूपी के इस जिले में सात बच्चों की मां की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने निगला जहर, मौत
बिजनौर में एक युवक ने सात बच्चों की मां की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जहर निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने महिला और उसके परिवार पर जहर देने का आरोप लगाया है। महिला ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। अविवाहित युवक ने सात बच्चों की मां की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उपचार के दौरान तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि एक महिला ने अपने घर बुलाकर स्वजन के साथ मिलकर युवक को जहर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बेसुध हालत में मिला था युवक
शहर कोतवाली की कांशीराम कालोनी निवासी 22 वर्षीय सुहेल शनिवार को बैराज रोड पर टीवीएस शोरूम के पास बेसुध हालत में मिला। स्वजन उसे मेडिकल कालेज के अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर मंडावर रोड पर डा. बीरबल के अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया।
स्वजन का आरोप है कि कालोनी निवासी सात बच्चों मां से सुहेल के प्रेम संबंध थे। महिला का पति मजदूरी करता है। महिला ने सुहेल को अपने घर में बुलाया। आरोप है कि महिला और उसके स्वजन ने सुहेल से समझौते के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की। मृतक के भाई जुनैद का आरोप था कि इसके बाद महिला ने स्वजन के साथ मिलकर सुहेल को जहर दे दिया था। मृतक सुहेल अविवाहित था और मजदूरी करता था।
महिला ने भी पुलिस से की थी शिकायत
आरोपित महिला ने आवास विकास चौकी पर सुहेल पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस मामले में चौकी पुलिस सुहेल के घर पर भी गई थी। पुलिस के जाने के बाद सुहेल परेशान हो गया था। चर्चा है कि महिला पुलिस से दबाव बनावाकर समझौते के नाम पर मोटी रकम हड़पना चाहती थी।
वहीं आवास विकास चौकी इंचार्ज ममता का कहना है कि युवक के जहर खाने के बाद महिला ने शनिवार को शिकायत की थी। उस समय महिला को घर भेज दिया गया था। पुलिस युवक के घर नहीं गई थी।
एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि मामला युवक की आत्महत्या का है। महिला ने भी आरोप लगाया था। जांच की जा रही है। स्वजन को बुलाया गया है। उसने बातचीत के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
