'मैंने और आरती ने जहर खा लिया है,' अविवाहित प्रेमी ने घर पर फोन कर दी जानकारी, दोनों की मौत, दो बच्चों की मां थी महिला  

संवाद सूत्र, जागरण, किरतपुर (बिजनौर)। दो बच्चों की मां ने अपनी से लगभग आधी उम्र के अविवाहित प्रेमी के साथ जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। सोमवार दोनों गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिले थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को स्वजन को सौंप दिया है। इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है।

किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर सुल्तान निवासी 37 वर्षीय आरती पत्नी जगमोहन सोमवार दोपहर घर से गायब हो गई। स्वजन उसे तलाश कर रहे थे। इसी बीच गांव के 21 वर्षीय ललित पुत्र जोगराज ने मोबाइल फोन कर बताया कि उसने और आरती ने जहर निगल लिया है। दोनों गन्ने के खेत में पड़े हैं।

स्वजन दोनों को जंगल में तलाश करने गए। गांव के बाहर खेत में दोनों बेहोश मिले। पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरतपुर पहुंचाया। यहां से उन्हें बिजनौर के मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई। ललित को स्वजन एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी भी मौत हो गई।

थाना प्रभारी पुष्पा देवी ने बताया कि घटनास्थल से कोई कीटनाशक नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। किसी पक्ष ने अभी तहरीर नहीं दी है।