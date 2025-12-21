टीचर ने की छात्रा से शर्मनाक हरकत, मुंह जोर से भींचा, रोने पर और डराया...

जागरण संवाददाता, बिजनौर। एक स्कूल में सहायक अध्यापक ने एक छात्रा को क्लास में जबरन छुआ। किसी को बताने पर छात्रा का मुंह जोर से भींच लिया। रोने पर शिक्षक ने उसे और डराया। छात्रा ने इसकी शिकायत घर जाकर स्वजन से की। बीएसए द्वारा कराई जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। बीएसए ने शनिवार को सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को एक व्यक्ति ने खंड शिक्षा अधिकारी कोतवाली देहात इंद्रपाल सिंह को बताया कि एक विद्यालय में शिक्षक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में बीएसए सचिन कसाना को बताया। बीएसए ने इस मामले की जांच करने को कहा।

खंड शिक्षा अधिकारी जांच करने पहुंचे। जांच में पता चला कि सहायक अध्यापक ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। सूत्रों के अनुसार शिक्षक ने उस दिन बच्चों को कक्षा के बाहर बैठाया था। वे अनुसूचित वर्ग की एक छात्रा को किसी काम के बहाने कक्षा में ले गए और अभद्रता की।

छात्रा को उसकी मर्जी के बगैर छुआ। छात्रा ने सबको बाहर बताने की बात कही तो शिक्षक ने उसका मुंह जोर से भींचा और किसी को कुछ न बताने की धमकी दी। छात्रा बुरी तरह डर गई और रो पड़ी। उसने इस बारे में स्वजन को बताया।