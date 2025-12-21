टीचर ने की छात्रा से शर्मनाक हरकत, मुंह जोर से भींचा, रोने पर और डराया...
Bijnor News : बिजनौर के एक स्कूल में सहायक अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के कृत्य को अमर्यादित और शि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बिजनौर। एक स्कूल में सहायक अध्यापक ने एक छात्रा को क्लास में जबरन छुआ। किसी को बताने पर छात्रा का मुंह जोर से भींच लिया। रोने पर शिक्षक ने उसे और डराया।
छात्रा ने इसकी शिकायत घर जाकर स्वजन से की। बीएसए द्वारा कराई जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। बीएसए ने शनिवार को सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।
शुक्रवार को एक व्यक्ति ने खंड शिक्षा अधिकारी कोतवाली देहात इंद्रपाल सिंह को बताया कि एक विद्यालय में शिक्षक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में बीएसए सचिन कसाना को बताया। बीएसए ने इस मामले की जांच करने को कहा।
खंड शिक्षा अधिकारी जांच करने पहुंचे। जांच में पता चला कि सहायक अध्यापक ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। सूत्रों के अनुसार शिक्षक ने उस दिन बच्चों को कक्षा के बाहर बैठाया था। वे अनुसूचित वर्ग की एक छात्रा को किसी काम के बहाने कक्षा में ले गए और अभद्रता की।
छात्रा को उसकी मर्जी के बगैर छुआ। छात्रा ने सबको बाहर बताने की बात कही तो शिक्षक ने उसका मुंह जोर से भींचा और किसी को कुछ न बताने की धमकी दी। छात्रा बुरी तरह डर गई और रो पड़ी। उसने इस बारे में स्वजन को बताया।
बीएसए ने शिक्षक के कृत्य को अमर्यादित और शिक्षक गरिमा के विरुद्ध मानते हुए उसे निलंबित कर दिया है। साथ ही शिक्षक माजिद को ब्लाक संसाधन केंद्र अल्हेपुर से संबद्ध कर दिया है। पुलिस में इस प्रकरण की शिकायत नहीं की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।