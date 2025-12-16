Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौत के 15 दिन बाद 'स्वर्गवासी' ने अपने खाते से निकाले एक लाख ! 

    By Rajnarayan Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के 15 दिन बाद उसके एसबीआइ खाते से एक लाख चार हजार रुपये निकाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौत के 15 दिन बाद खाते से निकाले एक लाख (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। एक व्यक्ति की मृत्यु के 15 दिन बाद एसबीआइ की स्याऊ शाखा में संचालित खाते से एक लाख चार हजार रुपये निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि विड्राल के माध्यम से दो बार अंगूठा और एक बार हस्ताक्षर करके उक्त रकम निकाली गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह जानकारी आरटीआइ के माध्यम से प्राप्त हुई। मृतक के पुत्र ने एसपी को दिए प्रार्थनापत्र में इस प्रकरण की जांच कराकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने जांच सीओ चांदपुर को सौंपी है। चांदपुर के गांव स्याऊ निवासी महेंद्र सिंह की छह जून 2021 को मृत्यु हो गई थी।

    जब उनका पुत्र डालचंद बैंक में पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र लेकर पहुंचा, तो शाखा प्रबंधक ने मृत्यु प्रमाणपत्र और आधार कार्ड लेकर अपने पास रख लिया और खाता संबंधी जानकारी देने से मना कर दिया।

    इस पर डालचंद ने जन सूचना अधिकार के तहत बैंक से अपनी पिता के खाते की जानकारी मांगी, तो उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु के 15 दिन बाद 21 और 22 जून 2021 को 49 हजार-49 हजार और 24 जून 2021 को छह हजार रुपये निकाल लिए गए।

    डालचंद ने एसपी को दिए प्रार्थनापत्र में कहा कि उक्त धनराशि विड्राल पर दो बार अंगूठा लगाकर, जबकि एक बार विड्राल पर हस्ताक्षर करके निकाले गए।
    उन्होंने बैंक कर्मियों पर खाते से रकम गायब करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसपी से इस प्रकरण की जांच कराकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की गई।

    उधर, शाखा प्रबंधक महेश पाल ने आरोप को निराधार बताया। सीओ देश दीपक सिंह का कहना है कि जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    साइबर अपराधियों ने अधिवक्ता के खाते से उड़ाए 4.15 लाख रुपये

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। साइबर ठग ने एक अधिवक्ता के वाट्सएप पर पंजाब नेशनल बैंक के वन एप नाम से फाइल भेजकर मोबाइल फोन हैक कर लिया। पीएनबी के चार अलग-अलग खातों से चार लाख 15 हजार रुपये साफ कर दिया।
    शहर कोतवाली क्षेत्र के नजीबाबाद रोड स्थित दयालकुंज निवासी अधिवक्ता वीरेश बल के मोबाइल नंबर पर 13 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक के नाम से वन एप फाइल आई। अधिवक्ता ने एप को खोला। 
    कुछ देर बाद ही उनका मोबाइल हैक हो गया।

    देखते-देखते सिविल लाइंस स्थित पंजब नेशनल बैंक खते से एक लाख 25 हजार रुपये साफ हो गए। कुछ देर बाद इसी बैंक के दूसरे खाते से 52 हजार रुपये उड़ा दिए। वहीं दयालकुंज के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के तीसरे खाते से 45 हजार रुपये उड़ा दिए।