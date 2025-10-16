Language
    डा. भीमराव आंबेडकर पर टिप्पणी से आक्रोशित तीन गांवों के ग्रामीणों ने थाना घेरा, UP पुलिस ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे अनुसूचित जाति के लोग आक्रोशित हो गए। तीन गांवों के ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।  

    तीन गांवों के ग्रामीणों ने थाना घेरा (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, हीमपुर दीपा (बिजनौर)। हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर खादर निवासी एक युवक ने इंस्टाग्राम पर डा. भीमराम आंबेडकर को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी को लेकर अनुसूचित जाति के लोग भड़क उठे। बुधवार की देर रात विरोध स्वरूप तीन गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपित युवक के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
    थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर खादर निवासी रविंद्र सिंह पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर डा. भीमराव आंबेडकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल किया। वीडियो वायरल होते ही अनुसूचित जाति के ग्रामीण भड़क उठे। गांव मुबारकपुर खादर, रतनपुर खुर्द और हीमपुर दीपा निवासी सैकड़ों ग्रामीण बुधवार की देर रात थाने पहुंचे।
    यहां ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने आरोपित युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे अति शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत पर पुलिस ने गांव पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल तो की लेकिन पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की।
    ग्रामीणों ने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने पर मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस क्षेत्र अधिकारी चांदपुर ने बताया कि मामले में गांव के राजेश पुत्र जगदीश सिंह की तहरीर पर आरोपित युवक रविंद्र पुत्र मैनपाल सिंह के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।

