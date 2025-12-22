Language
    Bijnor News : बंदरों के मचाया ऐसा उत्पात कि बैंक का इंटरनेट सर्वर हो गया डाउन, पूरे दिन कामकाज रहा ठप

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, हरेवली (बिजनौर)। हरेवली गांव में स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में सोमवार को पूरे दिन कार्य ठप रहा। बंदरों ने बैंक के इंटरनेट सर्वर का तार तोड़ दिया, जिससे बैंक में लेनदेन व अन्य कार्य प्रभावित रहे। कार्य प्रभावित रहने से दस से अधिक गांवों के ग्रामीण परेशान रहे।

    हरेवली में बाजार के निकट उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा है। आसपास के क्षेत्र में यह एक मात्र शाखा है, जिससे आसपास के दस से अधिक गांव के ग्रामीण जुड़े हुए हैं।

    सोमवार सुबह ग्रामीण यहां पहुंचे तो बैंक कार्य ठप था। ग्रामीणों ने काफी देर तक कार्य शुरू होने का इंतजार किया, लेकिन दोपहर बाद तक भी कार्य नहीं हो सका। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक बैंक के इंटरनेट सर्वर की आउटर यूनिट का तार बंदरों ने तोड़ दिया था, जिससे शार्ट सर्किट के कारण साफ्टवेयर में खराबी आ गई। इसी कारण पूरे दिन सर्वर बंद रहने से काम नहीं हाे सका।

    इस दौरान दोपहर तक इंतजार करने के बाद अधिकांश ग्रामीण लौट गए, लेन-देन व अन्य कार्य प्रभावित रहने से ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हुई। शाखा प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि इंजीनियरों को बुलाकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा। 

    ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने को प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

    संवाद सूत्र, जागरण, नहटौर (बिजनौर)। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ब्लाक परिसर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें पंचायत सहायक व सचिवों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।
    सोमवार को प्रशिक्षण के प्रथम दिन ब्लाक प्रमुख राकेश चौधरी ने कहा कि ग्राम को आय के स्रोत के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी दिए जाने वाले प्रशिक्षण में पूर्णतः समझ कर इस कार्य को करने में पूर्ण सहभागिता करें। प्रशिक्षक जितेन्द्र कुमार ने फैमिली आईडी के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।