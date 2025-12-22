Bijnor News : बंदरों के मचाया ऐसा उत्पात कि बैंक का इंटरनेट सर्वर हो गया डाउन, पूरे दिन कामकाज रहा ठप

संवाद सूत्र, हरेवली (बिजनौर)। हरेवली गांव में स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में सोमवार को पूरे दिन कार्य ठप रहा। बंदरों ने बैंक के इंटरनेट सर्वर का तार तोड़ दिया, जिससे बैंक में लेनदेन व अन्य कार्य प्रभावित रहे। कार्य प्रभावित रहने से दस से अधिक गांवों के ग्रामीण परेशान रहे।

हरेवली में बाजार के निकट उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा है। आसपास के क्षेत्र में यह एक मात्र शाखा है, जिससे आसपास के दस से अधिक गांव के ग्रामीण जुड़े हुए हैं। सोमवार सुबह ग्रामीण यहां पहुंचे तो बैंक कार्य ठप था। ग्रामीणों ने काफी देर तक कार्य शुरू होने का इंतजार किया, लेकिन दोपहर बाद तक भी कार्य नहीं हो सका। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक बैंक के इंटरनेट सर्वर की आउटर यूनिट का तार बंदरों ने तोड़ दिया था, जिससे शार्ट सर्किट के कारण साफ्टवेयर में खराबी आ गई। इसी कारण पूरे दिन सर्वर बंद रहने से काम नहीं हाे सका।

इस दौरान दोपहर तक इंतजार करने के बाद अधिकांश ग्रामीण लौट गए, लेन-देन व अन्य कार्य प्रभावित रहने से ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हुई। शाखा प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि इंजीनियरों को बुलाकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा।