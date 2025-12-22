चाल देखकर लोग बोले इस बुर्के में नहीं हो सकती महिला, चेहरा देखा तो निकला युवक, इस कारण आया था मुहल्ले में...

Language
    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में रविवार देर रात बुर्का पहनकर जा रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने शक होने पर पकड़ लिया। बुर्का हटाने पर वह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर के मुहल्ला काजीपाड़ा में बुर्का पहनकर जा रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने शक होने पर पकड़ लिया। बुर्का हटाने पर वह एक युवक निकला। पूछताछ के दौरान युवक भीड़ को चकमा देकर फरार हो गया।
    इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक के अजीब तरह के व्यवहार को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है।

    शहर कोतवाली के मुहल्ला काजीपाड़ा स्थित इमली वाली मस्जिद के पास रविवार रात बुर्का पहनने एक युवक को पकड़ने पर जमकर हंगामा हुआ। बुर्का पहनकर जा रहा था। उसकी चाल देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ।

    शक होने पर उसे रोक लिया। इस पर वह घबरा गया। उसका बुर्का हटाया गया तो वह एक युवक निकला। स्थानीय लोगों ने युवक से काफी देर तक पूछताछ की। वह इधर-उधर की बात करता रहा। इस बीच उसने बताया कि वह किसी युवती से मिलने आया है।

    बातचीत के दौरान वह मौके से फरार हो गया। मुहल्ले के लोगों का कहना है कि युवक का प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर किसी वारदात से अंजाम दिया है। युवक का बुर्का हटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि सूचना नहीं मिली है। जानकारी की जाएगी।

