UP News: शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने गला दबाकर पिता को मौत के घाट उतारा
Bijnor News : बिजनौर के गांव शाहनजरपुर कोट में 75 वर्षीय मंगू सिंह का शव घर में मिला। स्वजन ने बेटे देवराज पर शराब के लिए पैसे न मिलने पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने देवराज को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संवाद सूत्र, जागरण, नूरपुर (बिजनौर)। ग्राम शाहनजरपुर कोट में 75 वर्षीय वृद्ध का शव उनके घर में पड़ा मिला। स्वजन ने उनके बेटे पर शराब पीने के लिए पैसे न मिलने से खफा होकर पिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया।
गांव शाहनजरपुर कोट निवासी नीरू देवी ने बुधवार की सुबह पति मंगू सिंह को उठाने का प्रयास किया तो वे मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े मिले। दोपहर बाद तक स्वजन घटना को छुपाते हुए अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे रहे। इस दौरान किसी ग्रामीण ने पीआरवी को वृद्ध की हत्या कर दिये जाने की सूचना दे दी।
पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया
मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार की तैयारियों को रुकवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भिजवा दिया। स्वजन ने मृतक के पुत्र देवराज पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देवराज शराब पीने का आदी हैं, आए दिन उसका शराब के लिए पैसे मांगने पर पिता से विवाद होता था। प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
शराब पीने की वजह से पत्नी मायके में रह रही
देवराज की शराब पीने की लत की वजह से उसकी पत्नी अपने चारों बच्चे के साथ अपने मायके में रह रही है। घटना वाले दिन घर में देवराज अपने माता-पिता के साथ सोया था। देवराज की पत्नी ने पुलिस को बताया कि देवराज अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। अपनी व बच्चों की जान को खतरे में देख वह बच्चों सहित मायके में जाकर रह रही है।
शराब के लिए काट कर बेच दिया गन्ना
स्वजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि देवराज शराब की लत पूरी करने के लिए घर का सामान तक बेच देता हैं। कुछ दिनों से वह खेत में खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ बेचने का पिता पर दबाब बना रहा था जिसे लेकर विवाद चल रहा था। तीन दिन पूर्व देवराज ने अपने खेत से गन्ना काट कर बेच दिया था। इसी बात को लेकर भी पिता-पुत्र में दो दिन से विवाद हो रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।