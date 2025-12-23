मोबाइल टावर की सीढ़ी पर लटका मिला चौकीदार का शव, अन्य मामले में पुत्र-वधू ने की सास की हत्या, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर में मोबाइल टावर की सीढ़ी पर मंगलवार सुबह चौकीदार का शव लटका मिला। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। उधर, एक अन्य मामले में सास की हत्या के आरोप में पुत्र वधू पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

शहर में नेहरू स्टेडियम के सामने साकेत कालोनी में मोबाइल टावर है। धामपुर के देवी कालोनी निवासी 53 वर्षीय मुकेश शर्मा पुत्र विशंभर दत्त शर्मा अपने भतीजे केशव के साथ मोबाइल टावर पर चौकीदारी करता था। सोमवार को भतीजा केशव मेरठ परीक्षा देने गया था। मंगलवार सुबह आसपास के लोग ने देखा कि चौकीदार मुकेश शर्मा का शव टावर की सीढ़ी के सहारे गमछे से लटका हुआ मिला। सूचना पर सीओ सिटी संग्राम सिंह व शहर कोतवाली धर्मेंद्र सोलंकी ने मौके पर पहुंच गए। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मृतक के बेटे युवराज शर्मा और भतीजा केशव मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

सास की हत्या के आरोप में पुत्रवधू पर मुकदमा दर्ज संसू, रेहड़ (बिजनौर)। रेहड़ क्षेत्र के गांव हसनपुर में बीती 20 दिसंबर को 55 वर्षीय शमीमा खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायकेवालों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में मृतका के भाई निसार पुत्र अब्दुल वहीद निवासी गांव फजलाबाद परमानंदपुर, थाना अफजलगढ़ ने मृतका की पुत्रवधू जैनब के खिलाफ तहरीर देकर उस पर हत्या का आरोप लगाया था।