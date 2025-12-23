Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोबाइल टावर की सीढ़ी पर लटका मिला चौकीदार का शव, अन्य मामले में पुत्र-वधू ने की सास की हत्या, मुकदमा दर्ज

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर में एक मोबाइल टावर पर चौकीदार का शव लटका मिला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक अन्य घटना में रेहड़ क्षेत्र के गांव हसनपुर में स ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर में मोबाइल टावर की सीढ़ी पर मंगलवार सुबह चौकीदार का शव लटका मिला। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। उधर, एक अन्य मामले में सास की हत्या के आरोप में पुत्र वधू पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में नेहरू स्टेडियम के सामने साकेत कालोनी में मोबाइल टावर है। धामपुर के देवी कालोनी निवासी 53 वर्षीय मुकेश शर्मा पुत्र विशंभर दत्त शर्मा अपने भतीजे केशव के साथ मोबाइल टावर पर चौकीदारी करता था।

    सोमवार को भतीजा केशव मेरठ परीक्षा देने गया था। मंगलवार सुबह आसपास के लोग ने देखा कि चौकीदार मुकेश शर्मा का शव टावर की सीढ़ी के सहारे गमछे से लटका हुआ मिला। सूचना पर सीओ सिटी संग्राम सिंह व शहर कोतवाली धर्मेंद्र सोलंकी ने मौके पर पहुंच गए। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
    मृतक के बेटे युवराज शर्मा और भतीजा केशव मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

    सास की हत्या के आरोप में पुत्रवधू पर मुकदमा दर्ज

    संसू, रेहड़ (बिजनौर)। रेहड़ क्षेत्र के गांव हसनपुर में बीती 20 दिसंबर को 55 वर्षीय शमीमा खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायकेवालों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में मृतका के भाई निसार पुत्र अब्दुल वहीद निवासी गांव फजलाबाद परमानंदपुर, थाना अफजलगढ़ ने मृतका की पुत्रवधू जैनब के खिलाफ तहरीर देकर उस पर हत्या का आरोप लगाया था।

    जांच के बाद पुलिस ने जैनब पत्नी शाहनवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि पुत्रवधू का काफी समय से सास शमीमा से मनमुटाव चल रहा था। उसी ने 19 दिसंबर की रात गला घोंटकर सास की हत्या की है।