UP News : इतनी सी बात पर दो भाइयों ने घर में सो रहे बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा, धारदार हथियार से किया वार

संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव किरतपुर में देर रात एक बुजुर्ग की सोते समय सिर पर धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी गई। जिससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। स्वजन ने गांव की ही दो भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

थाना क्षेत्र में नूरपुर रोड स्थित गांव किरतपुर निवासी 65 वर्षीय जयपाल सिंह किसान थे। उनके पुत्र अतुल कुमार ने बताया कि बुधवार रात नौ बजे गांव के ही अवनीश उर्फ तारा सिंह व हर्ष कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह गांव में शराब पीकर घूम रहे थे। बताया कि गांव में रखे बिजली के ट्रांसफार्मर के पास उसके चाचा दीपक व पिता जयपाल सिंह खड़े थे। उन्होंने दोनों से गाली गलौज की। उन्होंने विरोध किया तो आारोपितों ने मारपीट की। तब ग्रामीणों ने दोनों को समझाकर घर भेज दिया था।

अतुल का आरोप है कि रात 1 बजे उसके पिता जयपाल सिंह घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे। तभी अवनीश व उसका भाई हर्ष धारदार हथियार से लैस होकर आए और चारपाई पर सो रहे पिता के सिर पर वार कर दिए। शोर सुनकर स्वजन बरामदे की ओर दौड़े, जिसके बाद दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए। लेकिन तब तक पिता की मौत हो चुकी थी।

स्वजन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ देश दीपक सिंह व प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। उधर, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ भीड़ जमा हो गई। जयपाल सिंह हत्या से इलाके में सनसनी मच गया। पुलिस ने बुजुर्ग जयपाल सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने बताया मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टपार्टम भेज दिया गया है।