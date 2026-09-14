मामूली कहासुनी में बहू बनी हैवान, जमीन पर सिर पटक-पटककर सास को मौत के घाट उतारा 

संवाद सहयोगी, धामपुर (बिजनौर)। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव करनावाला में पुत्र वधू ने सास की मामूली विवाद में हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। घटना के बाद आरोपित पुत्र वधू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

गांव करनावाला में वृद्धा लगभग 65 वर्षीय ओमवती देवी अपनी पुत्रवधू प्रीति व अन्य स्वजन के साथ रहती थीं। बताया गया है कि आए दिन सास बहू में झगड़ा होता रहता था। रविवार रात लगभग 8 बजे भी दोनों के बीच का कहासुनी हुई थी। मामूली कहासुनी में प्रीति ने सास को मारना पीटना शुरू कर दिया।

आरोप है कि इस दौरान उसने ओमवती देवी को जमीन पर गिराकर उनके सिर को जमीन पर पटक पटककर मार डाला। शोर सुनकर पहुंचे स्वजन व ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित प्रीति को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।