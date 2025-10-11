यूपी के इस जिले में एक साल से तालाब में मगरमच्छ का डेरा, बाहर निकलकर बस्ती के लोगों में फैला रहा दहशत

संवाद सूत्र, जागरण, मंडावली (बिजनौर)। ग्राम मुस्सेपुर में पिछले एक साल से तालाब में मगरमच्छ डेरा डाले है। आए दिन मगरमच्छ तालाब से बाहर निकलकर बस्ती में आ जाता है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत है। कई बार ग्रामीण वन विभाग के अफसरों को इससे अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है मानों वन विभाग किसी हादसे के इंतजार में हैं।

तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम मुस्सेपुर में गांव के बीच में ही तालाब स्थित है। तालाब के छोर पर कई ग्रामीणों के घर हैं। पिछले करीब एक साल से तालाब में मगरमच्छ डेरा डाल रखा है। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले एक साल से मगरमच्छ तालाब में डेरा डाले हुए है। मगरमच्छ के भय के कारण ग्रामीणों में दहशत है। वैसे तो सभी ग्रामवासी, लेकिन छोटे बच्चे ज्यादा भयभीत हैं।

डर की वजह से बच्चे घरों से बाहर खेलने तक नहीं निकलते। मगरमच्छ आए दिन गांव के मुख्य मार्ग से लेकर गलियारों तक में पहुंच जाता है। यह नहीं मगरमच्छ किसानों की पशुशालाओं तक में पहुंच जाता है, जिससे ग्रामीणों में अपने बच्चों और पशुओं को लेकर काफी चिंता रहती है। ग्रामीण अशोक कुमार, डिंपल, चंद्रपाल, राजकुमार, इसरार, विपिन, हुकम सिंह आदि का आरोप है कि वे वन विभाग के अफसरों को कई बार बता चुके हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मगरमच्छ को पकड़वाकर कहीं बाहर छुड़वाने की मांग की है।