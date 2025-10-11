Language
    यूपी के इस जिले में एक साल से तालाब में मगरमच्छ का डेरा, बाहर निकलकर बस्ती के लोगों में फैला रहा दहशत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के मुस्सेपुर गांव में एक साल से तालाब में मगरमच्छ रहने से ग्रामीणों में दहशत है। मगरमच्छ अक्सर बस्ती में घुस जाता है, जिससे बच्चे घर से बाहर निकलने में डरते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ने की मांग की है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

    मगरमच्छ के कारण भय के साए में मुस्सेपुर के ग्रामीण (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, मंडावली (बिजनौर)। ग्राम मुस्सेपुर में पिछले एक साल से तालाब में मगरमच्छ डेरा डाले है। आए दिन मगरमच्छ तालाब से बाहर निकलकर बस्ती में आ जाता है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत है। कई बार ग्रामीण वन विभाग के अफसरों को इससे अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है मानों वन विभाग किसी हादसे के इंतजार में हैं।
    तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम मुस्सेपुर में गांव के बीच में ही तालाब स्थित है। तालाब के छोर पर कई ग्रामीणों के घर हैं। पिछले करीब एक साल से तालाब में मगरमच्छ डेरा डाल रखा है। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले एक साल से मगरमच्छ तालाब में डेरा डाले हुए है। मगरमच्छ के भय के कारण ग्रामीणों में दहशत है। वैसे तो सभी ग्रामवासी, लेकिन छोटे बच्चे ज्यादा भयभीत हैं।
    डर की वजह से बच्चे घरों से बाहर खेलने तक नहीं निकलते। मगरमच्छ आए दिन गांव के मुख्य मार्ग से लेकर गलियारों तक में पहुंच जाता है। यह नहीं मगरमच्छ किसानों की पशुशालाओं तक में पहुंच जाता है, जिससे ग्रामीणों में अपने बच्चों और पशुओं को लेकर काफी चिंता रहती है। ग्रामीण अशोक कुमार, डिंपल, चंद्रपाल, राजकुमार, इसरार, विपिन, हुकम सिंह आदि का आरोप है कि वे वन विभाग के अफसरों को कई बार बता चुके हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मगरमच्छ को पकड़वाकर कहीं बाहर छुड़वाने की मांग की है।

    इन्होंने कहा

    एक साल पहले भी ग्रामीण शिकायत लेकर वन विभाग के नजीबाबाद स्थित कार्यालय गए थे। लिखित में समस्या से अवगत कराते हुए इसके निदान की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
    गौतम सिंह, ग्रामीण
    - गांव में मगरमच्छ दिखने से बच्चों में भारी डर का माहौल है। इसी वजह से बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं।
    मयंक कुमार, ग्रामीण
    - वन विभाग की लापरवाही के कारण कोई बड़ी हो सकती है। इसके बावजूद वन विभाग ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा है। वन विभाग को शीघ्रता से मगरमच्छ को पकड़ना चाहिए।
    दुष्यंत कुमार, ग्रामीण
    - कई बार मगरमच्छ को ग्रामवासियों ने देखा है। शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की गई है, लेकिन वन विभाग ने आज तक मगरमच्छ नहीं पकड़ा। तालाब के चारों ओर आबादी है, ऐसे में किसी दिन बड़ी घटना होने अंदेशा है।
    आदेश चौधरी, जिलाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल
    - अब मामला संज्ञान में आया है। टीम भेजकर दिखवाया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो मगरमच्छ को रेस्क्यू कर आबादी क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर छुड़वाया जाएगा।
    अभिनव राज, डीएफओ