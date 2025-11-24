Bijnor News: चंदक रेलवे स्टेशन पर बनेगा ओवरब्रिज, लोगों को जाम से मिलेगी निजात
बिजनौर के चंदक रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनेगा, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। रेलवे और प्रशासन मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। ओवरब्रिज बनने से स्टेशन के आसपास यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बचेगा। इस घोषणा से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है।
संवाद सहयोगी, जागरण नजीबाबाद (बिजनौर)। नजीबाबाद-लक्सर रेलवे मार्ग स्थित चंदोक रेलवे स्टेशन के निकट बिजनौर-हरिद्वार सड़क मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या-495 बी पर रेलवे द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इससे रोजाना लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के चंदक रेलवे स्टेशन के पास बिजनौर-हरिद्वार रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।
निर्माण की स्वीकृति एवं बजट मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा। सहायक मंडल अभियंता रुड़की के कार्यक्षेत्र में आने वाले रेलवे फाटक मुरादाबाद-सहारनपुर रेल मार्ग व बिजनौर-हरिद्वार सडक मार्ग पर पड़ता है, इस पर यहां आए दिन लंबे समय तक जाम लगता रहता है।
अब गन्ने का सीजन शुरु हो चुका है। गन्ने के ट्रक एवं ट्रॉली भी बड़ी संख्या में आते-जाते हैं। उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर 24 घंटे में लगभग 120 ट्रेनें अप और डाउन दिशा में गुजरती हैं। सुरक्षित आवागमन के लिए यहां पर आरओबी या अंडरपास का निर्माण बेहद जरूरी है।
उधर आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने रेल मंत्रालय को भेजे पत्र अंडरपास या रोड ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की थी। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में तैनात अपर मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद परितोष गौतम ने लिखित में बताया था कि रेलवे बोर्ड की पावर में वर्ष 2026-27 के लिए लेवल क्रॉसिंग 495/बी पर आरओबी का कार्य प्रस्तावित है।
रेलवे ने ओवरब्रिज निर्माण की परियोजना बनाकर रेल मंत्रालय को भेज दिया है। रेल मंत्रालय से पुल निर्माण की स्वीकृति और बजट मिलने पर ओवरब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ओवरब्रिज के निर्माण से चंदक की आबादी को जाम से मुक्त रखने के लिए बाहर सीधे निकालकर मंडावर मार्ग पर उतारने की संभावना है।
