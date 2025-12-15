हरिद्वार से लखनऊ जा रही बस और कंटेनर की आमने-सामने की भिड़ंत, 14 यात्री घायल, देहरादून-नैनीताल हाईवे पर हुआ हादसा

संवाद सहयोगी, नजीबाबाद (बिजनौर)। देहरादून-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कोटावाली नदी के पास वनवे पर बस और कंटेनर की आमने-सामने की भिड़ंत में दोनों के चालक सहित 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने ग्राम मंडावली के ओम चौधरी हास्पिटल में भर्ती कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडावली थाना क्षेत्र में रविवार की रात करीब 10:30 बजे कोटावाली नदी पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरिद्वार से 51 यात्रियों को लेकर हरिद्वार डिपो की बस लखनऊ जा रही थी। कंटेनर चालक वीरपाल पुत्र मंगली गांव मथुरापुर मढुरोड तहसील शाहबाद जिला रामपुर ने बताया कि पंतनगर से कोटा साहिब जा रहे थे। बस चालक अनिल कुमार पुत्र चहल सिंह निवासी ग्राम मनावस जिला हरिद्वार, बस परिचालक जावेद पुत्र इरफान निवासी मानपुर जिला सहारनपुर घायल हो गए।

इन यात्रियों को लगी चोटें बस में सवार यात्री अनिल कुमार, पीमलेव, पन्नीलाल, राणा पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मीरापुर साउथ थाना अफजलगढ़, विशोक, मनमोहन, अरुण कुमार थाना तबोल जिला सीतापुर, विमलेश देवी, ओमप्रकाश, पुनीत कुमार आदि घायल हो गए। हालत में सुधार होने पर कुछ यात्रियों को अन्य बस में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। चिकित्सकों ने शेष यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों के नाक मुंह व सिर पर छोट लगी है। पुलिस ने घायलों के स्वजन को सूचित कर दिया है। पुलिस ने ट्रक व बस को कब्जे में ले लिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है

हाईवे पर वनवे होने के कारण हुआ हादसा वर्तमान में कोटावाली नदी पर एक ही पुल चालू है। दूसरे पुल पर काम चल रहा है, इसलिए वहां पर एक ही साइड पर दोनों तरफ से वाहन संचालित हो रहे हैं। हाईवे पर वन वे होने के कारण वाहन आमने-सामने से टकरा गए, जिसे लेकर यह घटना हुई। यदि दोनों साइड चलतीं तो शायद घटना न होती।