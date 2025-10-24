जन्मदिन पर तलवार से केक काटना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई UP पुलिस, आरोपित युवक के खिलाफ की कार्रवाई
Bijnor News : बिजनौर के शिवाला कलां में एक युवक ने दोस्तों के साथ तलवार लेकर केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया। उसे जन्मदिन की पार्टी में तरह से केक काटना भारी पड़ गया। इस दौरान बनाई गई उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेकर कार्रवाई की।
संवाद सूत्र, जागरण, शिवाला कला (बिजनौर)। ग्राम शिवाला कला निवासी अनस मंसूरी को जन्मदिन पर तलवार से केक काटना भारी पड़ गया। केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की
शिवाला कला निवासी अनस मंसूरी पुत्र उस्मान का 18 अक्टूबर को जन्मदिन था। इसकी पार्टी गांव में ही स्थित एक विवाह मंडप में रखी गई थी। जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए कई इंतजाम किए थे। दोस्तों के साथ तलवार लेकर अनस मंसूरी ने केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान बनाई गई वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपित अनस मंसूरी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।
पत्नी के बाद अब संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की भी मौत
संवाद सूत्र, जागरण गोहावर बिजनौर। ग्राम अस्करीपुर निवासी 70 वर्षीय वृद्ध रमेश सिंह के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा ब्रजेश अपनी पत्नी व बच्चों के साथ धामपुर में रहते हैं। रमेश सिंह छोटे बेटे जावेश सिंह के साथ रहते थे। शुक्रवार दोपहर रमेश सिंह का शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला।
मुहल्ले के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी की भी लगभग चार माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। थाना प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
