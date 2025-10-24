जन्मदिन पर तलवार से केक काटना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई UP पुलिस, आरोपित युवक के खिलाफ की कार्रवाई

संवाद सूत्र, जागरण, शिवाला कला (बिजनौर)। ग्राम शिवाला कला निवासी अनस मंसूरी को जन्मदिन पर तलवार से केक काटना भारी पड़ गया। केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की

शिवाला कला निवासी अनस मंसूरी पुत्र उस्मान का 18 अक्टूबर को जन्मदिन था। इसकी पार्टी गांव में ही स्थित एक विवाह मंडप में रखी गई थी। जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए कई इंतजाम किए थे। दोस्तों के साथ तलवार लेकर अनस मंसूरी ने केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान बनाई गई वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपित अनस मंसूरी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।