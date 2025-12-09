पुलिस की 28 टीमें, 23 दिन... और देशभर की छानी खाक; तब जाकर मिली बिजनौर से लापता दो छात्रा
बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र से लापता दो छात्राओं को पुलिस ने 23 दिन बाद लुधियाना से बरामद किया। दोनों छात्राएं 15 नवंबर को स्कूल जाते समय लापता हो गई थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर कोतवाली क्षेत्र की लापता दो छात्राओं को पुलिस ने 23 दिन बाद लुधियाना से बरामद कर लिया। छात्राओं की तलाश के लिए पुलिस की 28 से अधिक टीमें लगी हुई थी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नौंवी की छात्रा केपीएस में पढ़ती है। 15 नवंबर को वह रोजाना की तरह साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। उसकी साइकिल रास्ते में खड़ी मिली। पता चला कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की एक मुस्लिम छात्रा भी लापता है। जांच में पता चला कि दोनों साथ गई हैं। दोनों के स्वजन ने शहर कोतवाली में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौंवी की
छात्रा के स्वजन ने इसके पीछे गहरी साजिश होने की आशंका जताई थी। पुलिस की 28 टीमें पांच राज्यों में छात्राओं की तलाश कर रही थीं, लेकिन सोमवार रात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। छात्राओं को लुधियाना से बरामद कर लिया गया। पहले दोनों रतलाम पहुंचीं और वहां से सीधे ट्रेन पड़कर लुधियाना पहुंच गईं। पांच दिन गुरुद्वारे में रुकने के बाद एक किराये का कमरा लिया। किराये पर रहकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। शाम तक छात्राएं बिजनौर पहुंच जाएगी। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि छात्राओं को बरामद कर लिया गया है। बयान दर्ज करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।