पुलिस की 28 टीमें, 23 दिन... और देशभर की छानी खाक; तब जाकर मिली बिजनौर से लापता दो छात्रा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर कोतवाली क्षेत्र की लापता दो छात्राओं को पुलिस ने 23 दिन बाद लुधियाना से बरामद कर लिया। छात्राओं की तलाश के लिए पुलिस की 28 से अधिक टीमें लगी हुई थी।

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नौंवी की छात्रा केपीएस में पढ़ती है। 15 नवंबर को वह रोजाना की तरह साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। उसकी साइकिल रास्ते में खड़ी मिली। पता चला कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की एक मुस्लिम छात्रा भी लापता है। जांच में पता चला कि दोनों साथ गई हैं। दोनों के स्वजन ने शहर कोतवाली में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौंवी की