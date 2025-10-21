बिजनौर में प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दी, महिला 2 बच्चों की थी मां और युवक था अविवाहित
बिजनौर के किरतपुर में एक विवाहित महिला और एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और वे पहले भी घर से भाग चुके थे। पुलिस दबाव के बाद वे वापस आ गए थे, लेकिन फिर उन्होंने यह घातक कदम उठाया। महिला के दो बच्चे हैं, और युवक हरिद्वार में काम करता था।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। किरतपुर के ग्राम हुसैनपुर सुल्तान में सोमवार दोपहर प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दे दी। महिला दो बच्चों की मां थी जबकि युवक अविवाहित था। ग्राम हुसैनपुर सुल्तान निवासी 37 वर्षीय आरती पत्नी जगमोहन सोमवार दोपहर घर से गायब हो गई।
स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान यहीं के 21 वर्षीय ललित पुत्र जोगराज ने फोन पर अपने घर सुचना दी कि उसने और आरती ने जहर खा लिया है और वे गन्ने के खेत में पड़े हैं। स्वजन खेत मे पहुंचे तो दोनों बेहोश मिले। ललित की बाइक खेत के बाहर खड़ी थी। पुलिस दोनों को मेडिकल कालेज अस्पताल ले गई। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। पुलिस के मुताबिक आरती और ललित में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक अक्टूबर को घर से भाग गए थे। महिला के स्वजन ने ललित के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस के दवाब पर दोनों 15 अक्टूबर को थाने मे पेश हो गए थे।
थाना प्रभारी पुष्पा देवी ने बताया कि आरती के बयान के आधार पर उसे पति के साथ भेज दिया था। ललित को भी छोड़ दिया गया था। आरती के एक 11 वर्ष की पुत्री कनिका और आठ वर्ष का पुत्र शिव है। ललित हरिद्वार मे नौकरी करता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।