आठ से 11 तक इस जिले में नहीं होंगे भू-संपत्ति के बैनामे, यह है वजह और यह रहेगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पिछले काफी दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण भू-संपत्ति के बैनामा प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिस कारण आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्टांप विभाग को निर्धारित किए गए राजस्व का लक्ष्य भी प्रभावित हो रहा है। अब सर्वर स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर शुरू की गई है, जिस कारण आठ से 11 नवंबर तक जनपद के साथ प्रदेशभर में भू-संपत्ति के बैनामे की प्रक्रिया बाधित रहेगी।

जनपद में पिछले कई माह से स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर डाउन होने के कारण भू-संपत्ति के बैनामे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जनपद में चार माह पहले तक हर दिन उप निबंधक कार्यायल बिजनौर, चांदपुर, नगीना, नजीबाबाद, धामपुर में औसतन 350 से 400 तक हर दिन बैनामे होते थे] लेकिन अब सर्वर डाउन होने के कारण औसतन हर दिन बैनामों की संख्या घटकर मात्र 120 से 150 पर पहुंच गई । सर्वर डाउन होने के कारण अपनी भू-संपत्ति का बैनामा कराने के लिए उपनिबंधक कार्यालय पहुंचने वाले आमजन को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, स्टांप एवं रजिट्रेशन विभाग को भी राजस्व की भारी हानि हो रही है। ऐसे में उच्च अधिकारियों ने लगातार खराब होती व्यवस्था का संज्ञान लिया और अब आनलाइन पोर्टल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। पहले विभाग का सारा कार्य मेघराज क्लाउड सर्वर पर होता था। अधिक दवाब होने के कारण सर्वर लगातार डाउन हो रहा था। अब इस सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरित किया जा रहा है। जिस कारण आठ नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में भू-संपत्ति के बैनामे की प्रक्रिया बाधित रहेगी।