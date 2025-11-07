Ground Breaking Ceremony : यूपी के इस जिले में धरातल पर उतारा जाएगा चार हजार करोड़ का निवेश, 15 हजार को मिलेगा रोजगार...यह है तैयारी

जागरण संवाददाता, बिजनौर। उद्योगों में निवेश के लिए जिले में नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होगी। इसमें जिले में अगले कुछ माह में चार हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे जिले में 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले में उद्यमी जितना अधिक निवेश करेंगे आने वाले समय में और ज्यादा उद्यमियों के आने की भी उम्मीद रहेगी। प्रशासन ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए उद्यमियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजनौर को खेतीबाड़ी और हरियाली के लिए जाना जाता है। हालांकि यहां का चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। नगीना में बनने वाले काष्ठकला के आइटम विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन खेती के उत्पादों जैसे गन्ने, गेहूं, धान, खोई आदि के रूप में यहां उद्योगों के रूप में प्रयोक होने वाले कच्चे माल भी कम नहीं है। यहां पर्यावरण से जुड़ी कोई समस्या नहीं है तो भूगर्भ जलस्तर भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सड़कों की स्थिति में भी बहुत सुधार हो रहा है। यह सब बातें उद्यमियों को जिले में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

दो वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इंवेस्टर्स समिट में जिले में साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू साइन हुए थे। बीते वर्ष लगभग पौने छह हजार करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है। अब प्रदेश सरकार फिर से एमओयू को धरातल पर उतारना चाहती है। इसके लिए नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। जिले में चार हजार करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।

एमओयू और जीबीसी क्षेत्र, एमओयू, जीबीसी

खेती, 160, 64



पशुपालन, 257, 58

गन्ना और चीनी, 1,230, 740



सहकारिता, 53, 53

चिकित्सीय शिक्षा, 261, 261



एमएसएमई, 763, 250

ऊर्जा, 593, 408



आबकारी, 1,325, 1,080

वन, 291, 18



हैंडलूम, 420, 106

उच्च शिक्षा, 200, 200



उद्यान,1,286, 1,127

हाउसिंग सोसाइटी, 861, 114



चिकित्सा, 165, 140

पर्यटन, 1,155, 259



जिले के मुख्य निवेशक

बिंदल चीनी मिल, 660



डब्ल्यूआइ वेंचर, 600

एसएलएमजी ब्रेवेंजर्स, 509



काख्या बीयर बाटलिंग, 260

विवेक कालेज, 200



ड्रीम सेवियर, 150

उत्तम शुगर मिल, 100



मोहित पेपर मिल, 48

नोट:राशि करोड़ रुपये में है।