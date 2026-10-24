बिजनौर: वन विभाग ने एक ही दिन में पकड़े नौ सांप, हिरन के दो बच्चे किए रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, बिजनौर। वन विभाग बिजनौर रेंज की टीम ने एक ही दिन में नौ सांप पकड़े हैं। इनमें कोबरा सहित चार रसल वाइपर सांप भी हैं। इसके अलावा कुत्तों के हमले में घायल हिरन के दो बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया। हालांकि एक बच्चे की मौत हो गई।

बरसात बीत गई है लेकिन घरों और प्रतिष्ठानों में सांप निकलने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। शनिवार को सुबह से ही बिजनौर रेंज के कर्मचारियों को सांप दिखने के लिए फोन आने लगे थे। विभाग की टीम ने दो तीन कालोनी से दो अजगर, एक कोबरा, चार रसल वाइपर और दो रेट स्नेक पकड़े हैं।