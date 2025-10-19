Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भाकियू कार्यकर्ता व किसानों ने बजाया बैंडबाजा, एक हजार पोस्टकार्ड भी योगी को भेजे...यह रही वजह

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के जलीलपुर में भारतीय किसान यूनियन ने गंगा एक्सप्रेस-वे को बिजनौर से निकालने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ रैली निकाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हजार पोस्टकार्ड भेजे। किसानों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस-वे बिजनौर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि गंगा सबसे पहले यहीं प्रवेश करती है, जिससे पूरे जिले को लाभ होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जलीलपुर के बाजार में रैली निकालते भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण. जलीलपुर (बिजनौर)। समस्या के समाधान की मांग को लेकर आवाज उठाने का यह तरीका कुछ अलग था। बिजनौर से गंगा एक्सप्रेस-वे निकाले जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जलीलपुर में रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस-वे की मांग को लेकर एक हजार पोस्टकार्ड भी मुख्यमंत्री को भेजे। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो बैडबाजा बजाते चले।
    भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रविवार को जलीलपुर ब्लाक मुख्यालय से गंगा एक्सप्रेस-वे को बिजनौर से विदुर कुटी होते हुए निकाले जाने की मांग को लेकर हाथों में पोस्टकार्ड लहराते हुए रैली निकाली। कार्यकर्ता ब्लाक मुख्यालय से बैंडबाजे के साथ रैली निकालते हुए ब्लाक चौराहे होते हुए कुतुबपुर गांवड़ी पहुंचे । वहां से वापस ब्लाक मुख्यालय पहुंचकर रैली समाप्त की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि गंगा एक्सप्रेस-वे बिजनौर से विदुर कुटी होते हुए जलीलपुर क्षेत्र से निकाला जाना चाहिए । इसके बनने से बिजनौर जिले के सभी लोगों को लाभ होगा। गंगा उत्तराखंड से निकल कर बिजनौर जिले में प्रवेश करती इस लिए एक्सप्रेस-वे की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। इस दौरान किसानों ने एक्सप्रेस वे निर्माण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हजार पोस्टकार्ड भेजे जाने की बात भी कही हैं। रैली मे मुखिया रामफल सिंह, महिपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह,वीर सिंह, आजम खान, उस्मान खान, ऋषिपाल सिंह व रोहित कुमार आदि शामिल रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें