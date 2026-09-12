बिजनौर में किसानों की 'जीत', हाईवे पर यू टर्न देने की मांग NHAI ने मानी, भाकियू का धरना खत्म

संवाद सूत्र, किरतपुर (बिजनौर)। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नेतृत्व में मेरठ-पौडी हाईवे पर गांव मोचीपुरा कट पर यू टर्न का निर्माण करने के साथ अन्य मांगों को लेकर छह दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को समाप्त हो गया। मौके पर वार्ता के लिए गए एनएचएआई के अधिकारियों में सभी मांगों को लिखित में आश्वासन दिया।

शनिवार को धरना स्थल पर एसडीएम नजीबाबाद शैलेंद्र कुमार, और एनएचएआई के एसडीओ आशीष शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक मांगों का लिखित समाधान नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों के संघर्ष के आगे शासन-प्रशासन को मौके पर ही सभी मांगों का लिखित आश्वासन देना पड़ा।