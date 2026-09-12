बिजनौर में मिट्टी टेस्टिंग कार्य के चलते बंद रहेगा रेलवे फाटक, वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल

संवाद सहयोगी, धामपुर ( बिजनौर)। उत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ) के धामपुर कार्यालय द्वारा तहसील क्षेत्र के थाना स्योहारा में नूरपुर रेलवे फाटक पर चल रहे कार्य के संबंध में सूचना जारी की गई। जिसमें फाटक पर चल रहे मिट्टी टेस्टिंग (टेस्ट पाइल वर्क) को लेकर 14 सितंबर तक फाटक के बंद होने की जानकारी दी गई।

धामपुर के रेलपथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर आलोक रंजन के मुताबिक स्योहारा में थाना परिसर के पास स्थित नूरपुर रेलवे फाटक पर दो-लेन रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित है। जिसके लिए अब यहां टेस्ट पाइल वर्क शुरू किया गया है। जिसके चलते स्योहारा में नूरपुर रोड स्थित रेलवे फाटक (संख्या-446-बी) 14 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। इसके संबंध में विभाग द्वारा यातायात रूट डायवर्जन कराने और अन्य समस्याओं से बचने के संबंध में स्थानीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया।