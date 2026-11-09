मेरठ-पौड़ी हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी ई-रिक्शा, व्यापारी की मौत; अन्य हादसे में कार-बाइक की टक्कर में दो किशोर घायल

संवाद सूत्र, किरतपुर (बिजनौर)। जिले में हुए सड़क हादसों में एक व्यापारी की मौत हो गई और दो किशोर घायल हो गए।

किरतपुर के मुहल्ला महाजान निवासी 50 वर्षीय दिनेश महेशवरी पुत्र महेश चंद निवासी मुहल्ला महाजनान में अपनी दो बेटी खुशबु और दीक्षा के साथ अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्हें नजीबाबाद से सुबह सवेरे ट्रेन पकड़नी थी। तीनों सोमवार सुबह किरतपुर से ई-रिक्शा से नजीबाबाद जा रहे थे।