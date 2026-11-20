संवाद सूत्र, बिजनौर। एक युवती का पड़ोस के युवक से रिश्ता हुआ था। युवक पक्ष शादी में दो लाख रुपए नकद व बुलेट बाइक की मांग कर रहे है। डिमांड पूरी नहीं करने पर युवक पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया।

वहीं युवक का छोटा भाई इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपमानित कर रहा है। इससे कही और शादी करने में अड़चन आ रही है। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर शुऐब से शादी करने की गुहार लगाई है। ऐसा नही होने पर अपनी जान देनी की बात कही हैं।

थाना कोतवाली शहर के एक गांव निवासी युवती का पड़ोस में रहने वाले शुऐब से छह महीने पहले रिश्ता हुआ था। दोनों परिवार के बीच सबकुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान लड़का पक्ष ने दहेज में दो लाख रुपए नगद व बुलेट बाइक की मांग पूरी करने पर बारात लाने की बात कही। इस बात को लेकर बिरादरी के लोगों की पंचायत भी हुई। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समाज के लोगों ने समझौता करा दिया था।

इस बीच शुऐब के छोटे भाई साहिल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर दी। इससे युवती पक्ष की बिरादरी में बदनामी हो रही है और रिश्ता करने में अड़चन आ रही है। इससे परेशान होकर युवती ने तीन लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है।

युवती ने पुलिस से शुऐब के साथ निकाह कराने की मांग की है, ऐसा नही होने पर अपनी जान देने की बात कही है। युवक विदेश में रहकर काम करता है। शुऐब के विदेश जाने से पहले उसका निकाह कराया जाये।