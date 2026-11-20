जागरण संवाददाता, मेरठ। वीआईपी वाहन नंबर UP15FF0001 की ई-नीलामी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आठ बोलीदाताओं के शामिल होने और 3.45 लाख रुपये से अधिक की बोली लगने के बावजूद नंबर को आनलाइन पोर्टल से अचानक गायब कर दिया गया।