जागरण संवादाता, बुलंदशहर। अब पेट्रोल पंपों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉर्डर (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही इन्हें वाहन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ताकि वह प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रिकॉर्ड कर सकें। जिले में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के साथ यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने इसकी कवायद तेज कर दी है।

इसी कड़ी में डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठित की गई है, जिसे पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण कर इन कैमरों की स्थापना और उनकी कार्यशीलता की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैमरे से सामने आ जाएगी वाहनों की डिटेल एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह के अनुसार एएनपीआर कैमरे लगाने का फायदा यह होगा कि पेट्रोल पंपों पर जैसे ही वाहन पहुंचेंगे तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। पीयूसीसी वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी।

जिन वाहनों के पास पीयूसीसी नहीं होगा उसका भी पता चल जाएगा। ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से रोक दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिले के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने और इन्हें वाहन पोर्टल से जोड़ने के निर्देश मिले हैं।

इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें एआरटीओ प्रवर्तन को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि एडीएम प्रशासन, सीओ यातायात और डीएसओ सदस्य बनाया गया है। यह समिति जिले के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करेगी।