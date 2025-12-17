Bijnor News: कुत्ता पालना है तो बनवाना होगा लाइसेंस, नहीं तो लगेगा जुर्माना; प्रस्ताव पास 

संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। नगर पालिका परिसर में मंगलवार को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। जिसमें पालिका ने आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए उन्हें पकड़वाकर बंध्याकरण कराने और पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनवाने का प्रस्ताव पास किया।

प्रस्ताव में यह फैसला लिया गया कि नगर में पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनवाए जाएंगे, जो स्वामी लाइसेंस नहीं बनवाएंगे उन पर 500 रुपए जुर्माना और पालतू कुत्तों का टीकाकरण ना करवाने का दो हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। बैठक की अध्यक्ष पालिकाध्यक्ष फैसल वारसी ने की। इस दौरान कई प्रसताव पास किए गए, जिसमें भारत सरकार के अमृत-2 योजना के अन्तर्गत नगर पालिका में विनियमित क्षेत्रों की महायोजना तैयार किए जाने के संबंध में, शीत ऋतु में चिन्हित स्थानों पर अलाव जलवाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति कराने, पास भवन मानचित्रों की स्वीकृति पर विचार आदि बिंदु शामिल रहे।