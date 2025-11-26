Bijnor News: डेंगू के 5 नए मरीज मिले, जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 17
बिजनौर जिले में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 17 हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। विभाग फॉगिंग और जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि डेंगू के प्रसार को रोका जा सके।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। डेंगू पैर पसार रहा है। जिले में अलग-अलग स्थानों पर डेंगू के पांच रोगी मिले हैं। सभी का स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोगी के घरों के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव कराया है। इस दौरान साफ-सफाई व अन्य सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
सहायक मलेरिया अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि जिले में पिछले दिनों में डेंगू के पांच नए रोगी सामने आए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी हुई है। रोगियों में तीन बच्चे और दो बुजुर्ग शामिल हैं।
रोगियों में कोतवाली देहात के गांव शादीपुर में सात वर्षीय बालिका, सैदपुर माफी निवासी सात वर्षीय बालक व गांव गंधौर निवासी चार वर्षीय बालिका को डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा नूरपुर के गांव फतियाबाद निवासी 49 वर्षीय पुरुष और हल्दौर निवासी 65 वर्षीय महिला भी डेंगू की चपेट में आई है।
इन सभी मरीजों का एलाइजा टेस्ट जांच में पॉजिटिव मिला है। सभी मरीज स्वस्थ हैं और अपने घर पर हैं। सूचना पर स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग की टीम ने सभी के गांव पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। आसपास में सभी घरों का सर्वे किया है। सर्वे में परिवार में अन्य व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक जिले में 17 डेंगू के रोगी मिल चुके हैं। इससे पहले 12 मरीज डेंगू से पीड़ित मिल चुके हैं।
