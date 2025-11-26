Bijnor News: डेंगू के 5 नए मरीज मिले, जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 17

जागरण संवाददाता, बिजनौर। डेंगू पैर पसार रहा है। जिले में अलग-अलग स्थानों पर डेंगू के पांच रोगी मिले हैं। सभी का स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोगी के घरों के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव कराया है। इस दौरान साफ-सफाई व अन्य सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

सहायक मलेरिया अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि जिले में पिछले दिनों में डेंगू के पांच नए रोगी सामने आए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी हुई है। रोगियों में तीन बच्चे और दो बुजुर्ग शामिल हैं।

रोगियों में कोतवाली देहात के गांव शादीपुर में सात वर्षीय बालिका, सैदपुर माफी निवासी सात वर्षीय बालक व गांव गंधौर निवासी चार वर्षीय बालिका को डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा नूरपुर के गांव फतियाबाद निवासी 49 वर्षीय पुरुष और हल्दौर निवासी 65 वर्षीय महिला भी डेंगू की चपेट में आई है।