Car Accident in Fog: कोहरे में गोल चक्कर से टकराई कार, एयरबैग खुलने से बची चालक की जान

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर की चक्कर रोड सेंट मैरी चौराहे के पास शनिवार तड़के एक तेज रफ्तार कार गोल चक्कर से टकरा गई। हादसे में कार आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एयरबैग खुलने से चालक की जान बच गई।

रविवार सवेरे नजीबाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार सेंट मैरी चौराहे पर गोल चक्कर से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल गए और चालक मामूली रूप से घायल हुआ। हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार और कोहरा बताया जा रहा है। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। चालक के स्वजन अपने साथ ले गए। उधर, रविवार दोपहर सेंट मैरी चौराहे के पास एक ट्रक ने कोटद्वार निवासी युवक की कार में साइड मार दी। इसमें कार क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान हंगामा हुआ।