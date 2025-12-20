Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Car Accident in Fog: कोहरे में गोल चक्कर से टकराई कार, एयरबैग खुलने से बची चालक की जान

    By Birendra Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    बिजनौर में सेंट मैरी चौराहे के पास कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार कार गोल चक्कर से टकरा गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन एयरबैग खुलने से चालक की ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर की चक्कर रोड सेंट मैरी चौराहे के पास शनिवार तड़के एक तेज रफ्तार कार गोल चक्कर से टकरा गई। हादसे में कार आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एयरबैग खुलने से चालक की जान बच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार सवेरे नजीबाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार सेंट मैरी चौराहे पर गोल चक्कर से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल गए और चालक मामूली रूप से घायल हुआ। हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार और कोहरा बताया जा रहा है। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। चालक के स्वजन अपने साथ ले गए। उधर, रविवार दोपहर सेंट मैरी चौराहे के पास एक ट्रक ने कोटद्वार निवासी युवक की कार में साइड मार दी। इसमें कार क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान हंगामा हुआ।