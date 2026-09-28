Haridwar-Kashipur Highway पर कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा रही कार से टकराई, दो दोस्तों की मौत, दो गंभीर घायल

संवाद सहयोगी, धामपुर (बिजनौर)। हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर नगीना रोड स्थित दुर्गा विहार कालोनी के पास देर रात एक कार तेज गति के कारण नियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई, जिससे सामने से आ रही अन्य कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए।

धामपुर की स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय गौतम सैनी पुत्र स्वर्गीय कमल सैनी अपने दोस्त 24 वर्षीय सुमित पुत्र महेंद्र सिंह, शुभम पुत्र श्री राम और वासु पुत्र चंद्र सिंह के साथ रविवार देर शाम नगीना गए थे। जहां से देर रात करीब 12:30 बजे कार से धामपुर की ओर लौट रहे थे।

पुलिस के मुताबिक जब वह धामपुर में हाईवे पर दुर्गा विहार कॉलोनी के पास पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी लेन में चली गई, जिससे धामपुर से नगीना की ओर जा रही दूसरी कार से उनकी भिड़ंत हो गई।