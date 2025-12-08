Bijnor: ठंड से बचाव के लिए शहर में 20 जगहों पर जलाए गए अलाव, शुरू हुआ रैन बसेरा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पालिका प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए शहरी में 20 स्थान चिंहित कर अलाव जलवा दिए हैं। वहीं नुमाइश मैदान के निकट स्थाई रन बसेरा में राहगीरों के ठहराव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह ने जनपद की सभी निकायाें के ईओ को ठंड से बचाव को सार्वजनिक स्थानोें पर अलाव जलवाने और स्थाई रैन बसेरोंं में राहगीरों के ठहराव की व्यवस्था कराए जाने के आदेश दिए थे।