Bijnor: ठंड से बचाव के लिए शहर में 20 जगहों पर जलाए गए अलाव, शुरू हुआ रैन बसेरा
बिजनौर शहर में ठंड से बचाव के लिए 20 स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की है। बेघर लो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बिजनौर। पालिका प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए शहरी में 20 स्थान चिंहित कर अलाव जलवा दिए हैं। वहीं नुमाइश मैदान के निकट स्थाई रन बसेरा में राहगीरों के ठहराव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह ने जनपद की सभी निकायाें के ईओ को ठंड से बचाव को सार्वजनिक स्थानोें पर अलाव जलवाने और स्थाई रैन बसेरोंं में राहगीरों के ठहराव की व्यवस्था कराए जाने के आदेश दिए थे।
20 स्थानों पर अलाव जलाए गए
चेयरपर्सन इन्दिरा सिंह और अधिशासी अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में शनिवार की रात्रि मुख्य डाकघर, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन समेत 20 स्थानों पर अलाव जलाए गए।
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नुमाइश मैदान के निकट बने स्थाई रैन बसरे में 50 बेड की व्यवस्था की गई, इनमें 25 बेड पुरुष और 25 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस रैन बसेरे में राहगीरों के लिए मूलभत सुविधाएं हैं।
चेयरपर्सन ने लोगोंं से आह्वान किया कि यदि उनके घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद या बेघर व्यक्ति दिखाई दे, तो उसे पालिका के स्थाई रैन बसेरे में पहुंचाने का काम करें।
यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।