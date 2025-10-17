बिजनौर में बालिका से दुष्कर्म, मुठभेड़ के बाद आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोपित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नौ वर्षीय बालिका कक्षा पांच में पढ़ती है। गुरुवार दोपहर घर से कुछ सामान लेने मुहल्ला स्थित दुकान पर गई थी। दुकान से पहले रास्ते में एक गन्ने का खेत पड़ता है।

यहां 30 वर्षीय युवक गुड्डू पहले से ही खड़ा था। आरोपित ने बालिका को रोक लिया और जबरन गन्ने के खेत में ले गया। यहां आरोपित ने शोर मचाने के डर से बालिका के मुंह में मिट्टी भर दी और दुष्कर्म किया। इस बीच छात्रा की छोटी बहन वहां पहुंच गई और शोर मचा दिया। लोगों को आता देख आरोपित फरार हो गया।