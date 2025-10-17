Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिजनौर में बालिका से दुष्कर्म, मुठभेड़ के बाद आरोपित गिरफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:57 AM (IST)

    बिजनौर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोपित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नौ वर्षीय बालिका कक्षा पांच में पढ़ती है। गुरुवार दोपहर घर से कुछ सामान लेने मुहल्ला स्थित दुकान पर गई थी। दुकान से पहले रास्ते में एक गन्ने का खेत पड़ता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां 30 वर्षीय युवक गुड्डू पहले से ही खड़ा था। आरोपित ने बालिका को रोक लिया और जबरन गन्ने के खेत में ले गया। यहां आरोपित ने शोर मचाने के डर से बालिका के मुंह में मिट्टी भर दी और दुष्कर्म किया। इस बीच छात्रा की छोटी बहन वहां पहुंच गई और शोर मचा दिया। लोगों को आता देख आरोपित फरार हो गया।

    स्वजन बालिका को थाने ले गए और आरोपित के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। रात में गांव के पास ही पुलिस ने आरोपित को घेर लिया।

    इस पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि मुठभेड़ के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।