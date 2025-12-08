सिपाही से मिली बेवफाई तो जिंदगी दांव पर लगाई... प्रेमी के घर के सामने खाया जहर

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बेवफाई से आहत युवती ने रविवार शाम अपने प्रेमी सिपाही के घर के सामने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। सिपाही सहारनपुर में जेल वार्डन के पद पर तैनात है। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। युवती नूरपुर रोड पर एक शोरूम में काम करती है। चार साल से उसका गांव शेखपुरा के विकुल मलिक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विकुल सहारनपुर जिला कारागार में जेल वार्डन के पद पर तैनात है। कुछ समय पहले उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। इस पर 28 नवंबर को पीड़िता ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की धारा में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित पक्ष समझौते के प्रयास में जुट गया। शादी करने की बात पर दोनों में सुलह हो गई। इसके बाद पांच नवंबर को युवती ने आरोपित सिपाही के पक्ष में कोर्ट में बयान दे दिया। बयान होने के बाद एक बार फिर सिपाही अपनी बात से पलट गया। आरोप है कि रविवार को पीड़िता को सूचना मिली कि सिपाही ने दूसरी युवती से सगाई कर ली है। इस पर वह रविवार शाम तीन बजे सिपाही के घर पहुंच गई। उस समय सिपाही के स्वजन घर पर ही थे। वहां सिपाही के स्वजन व पीड़िता में कहासुनी भी हुई।

स्वजन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती ने आरोपित सिपाही के घर के सामने ही सड़क पर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे गांव के बाहर मंदिर पर छोड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे मंडावर रोड स्थित डा. बीरबल सिंह के अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी पर एसपी अभिषेक झा, एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह व शहर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। एसपी ने बताया कि युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाया है। सिपाही को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।