'मेरा माफिया मामा बदन सिंह बद्दो मांग रहा एक करोड़ की रंगदारी', 'भांजे' ने SP बिजनौर के पास पहुंचकर लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, बिजनौर। धामपुर निवासी तेजप्रीत सिंह ने कुख्यात बदन सिंह बद्दो पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी से मिलकर शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुधवार को तेजप्रीत सिंह एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई को प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना है कि मेरठ के बेरीपुरा निवासी प्रदेश माफिया व पांच लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो उसका सगा मामा है। आरोप है कि उसके पास बदन सिंह के शूटरों के नाम से फोन आ रहे हैं। फोन करने वालों का कहना है कि बदन सिंह ने एक करोड़ रुपये की मांग की है।