    ब‍िजनौर में एएनएम की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में लटका म‍िला शव

    By Rahul Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    बिजनौर के धामपुर में एक 26 वर्षीय एएनएम छात्रा ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक की पत्नी ने सुबह जगाने की कोशिश की तो घटना का पता चला। मृतका मुरादाबाद में एएनएम की पढ़ाई कर रही थी और धामपुर में नौकरी भी करती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, धामपुर। कालागढ़ मार्ग स्थित टीचर्स कॉलोनी में किराए पर रहने वाली 26 वर्षीय एएनएम की छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। शुक्रवार सुबह मकान स्वामी की पत्नी उसे जगाने पहुंची तो घटना का पता लगा। सूचना पर फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की माता नूरपुर में भाजपा की बूथ अध्यक्ष हैं।

    बिजनौर के थाना नूरपुर के मुहल्ला हजरत नगर निवासी 26 नेहा शर्मा पुत्री स्व. विजयवीर शर्मा पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से कालागढ़ मार्ग स्थित टीचर्स कॉलोनी में कृष्ण कुमार के घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में किराए पर रहती थीं। नेहा जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा स्थित एक कॉलेज से एएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और धामपुर में रहकर एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी भी करती थी।

    मकान स्वामी की पत्नी संतोष कुमार ने बताया कि रोजाना नेहा जल्दी उठकर अपने कमरे में स्पीकर पर भजन चलाती थी, लेकिन शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे तक वह नहीं उठी। संतोष देवी दूसरी मंजिल पर झाड़ू लगाने पहुंची तो उन्होंने आवाज देकर छात्रा को उठाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो शव पंखे से लटका देखा। जिससे उनके होश उड़ गए, उन्होंने छात्रा के स्वजन और पुलिस को सूचना दी।


    सूचना पर कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार और फोरेंसिक टीम भी पहुंची। जिसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। अभी इस मामले में स्वजन ने तहरीर नहीं दी है।

     

    गुरुवार शाम हुई थी मां से बात

     

    नूरपुर से छात्रा की मां सुधा शर्मा पहुंची, बेटी का शव देखकर उनका हाल बेहाल हाे गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को नेहा एएनएम कोर्स के कार्य से अपने कालेज गई थी, शाम छह बजे आकर उसने मोबाइल पर बात की थी। लेकिन उसने कोई परेशानी या अन्य कोई बात नहीं बताई।

    बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में नहीं पता। सुधा शर्मा नूरपुर में भाजपा के बूथ संख्या-255 की बूथ अध्यक्ष हैं। उनके पिता और एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके दो बेटे और दो बेटियां और है, एक बेटा पंजाब और दूसरा महाराष्ट्र में नौकरी करता है। एक बड़ी बेटी दिल्ली में वकील है।