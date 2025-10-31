बाघ की दहाड़ और हाथी की चिंघाड़ का रोमांच लेना चाहें...तो अमानगढ़ आएं

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पर्यटकों को वन्यजीवों की दुनिया के दर्शन कराने के लिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आज से फिर खुल जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल जंगल सफारी का शुभारंभ करेंगे। 15 जून तक अमानगढ़ में जंगल सफारी होगी। पर्यटक बाघ की दहाड़ और हाथी की चिंघाड़ का रोमांच लेंगे। चीतल के झुंड की सुंदरता को निहारेंगे तो विशाल वन्य संपदा को देखेंगे। अमानगढ़ में सुबह और शाम की शिफ्ट में दस जिप्सी प्रवेश करेंगी। फिलहाल किराये से लेकर जंगल सफारी ट्रैक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अमानगढ़ को वर्ष 2022 में पर्यटकों के लिए खोला गया था और जंगल सफारी शुरू की गई। इससे पहले अमानगढ़ के बारे में उसके आसपास के लोग भी केवल किस्से कहानी ही सुनते थे। पर्यटन शुरू हुआ तो पर्यटक भी प्रकृति के के इस अनदेखी दुनिया के रोमांच का अनुभव करने आने लगे। इस वर्ष अमानगढ़ में पर्यटन के चौथे सत्र का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। देश के कोने-कोने के अलावा विदेशों से भी पर्यटक अमानगढ़ में खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं।

अमानगढ़ में रायल बंगाल टाइगर की दहाड़, हाथी की चिंघाड़ और चीतल की सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। आमतौर पर 15 नवंबर से वन क्षेत्र में जंगल सफारी का आगाज होता है लेकिन इस वर्ष पहले ही जंगल सफारी शुरू कराई जा रही है। पर्यटकों को वन्यजीवों के दर्शर कराने व सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैक के किनारे दोनों ओर व्यू लाइन को साफ कर दिया गया है यानि छोटे पौधों को काटा गया है। यहां पर सुबह व शाम की शिफ्ट में दस जिप्सी प्रवेश करेंगी।



32 किलोमीटर लंबा होगा रोमांचक सफर

अमानगढ़ में पर्यटकों को प्रवेश द्वार से झीरना गेट तक ले जाया जाता है। इस बीच पड़ने वाले तीन वाटर होल पर भी जिप्सी जाती है। वहां वन्यजीवों का पानी पीते हुए दिखना बहुत आम होता है। प्रवेश द्वार से झीरना गेट की एक ओर की दूरी 16 किलोमीटर है। यानि पर्यटक लगभग 32 किलोमीटर तक अमानगढ़ में घूमते हैं। इसमें लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे का समय लगता है।