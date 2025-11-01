लीजिये! हाजिर है जंगल सफारी...आएं और प्रकृति के रोमांच का अनुभव करें

संवाद सूत्र, जागरण, रेहड़ (बिजनौर) : अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में शीतकालीन सत्र का शनिवार को उद्घाटन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्थानीय बढ़ापुर विधायक कुंवर सुशांत सिंह को शुभारंभ करना था, लेकिन दोनों ही अतिथि नहीं पहुंच सके। तीन घंटे तक वन विभाग के अधिकारी इंतजार करते रहे, बाद में अधिकारियों द्वारा विधायक से मोबाइल पर बार-बार आग्रह करने पर विधायक ने अपने प्रतिनिधि सीपी सिंह को भेजा। साथ ही अफजलगढ़ ब्लाक प्रमुख प्रदीप कुमार भी पहुंचे। शुभारंभ कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना था, जिसके बाद लगभग तीन घंटे बाद लगभग ढाई बजे विधायक प्रतिनिधि व ब्लाक प्रमुख ने हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी की जिप्सियों को रवाना किया। इससे पहले वन अधिकारियों ने विधायक प्रतिनिधि व ब्लाक प्रमुख से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पहले दिन पर्यटक तो कोई नहीं पहुंचे, लेकिन उद्घाटन के बाद अतिथि व उनके साथ आए कुछ लोग व अधिकारी पांच जिप्सियों से जंगल सफारी के लिए रवाना हुए।

32 किलोमीटर लंबा होगा रोमांचक सफर

अमानगढ़ में पर्यटकों को प्रवेश द्वार से झीरना गेट तक ले जाया जाता है। इस बीच पड़ने वाले तीन वाटर होल पर भी जिप्सी जाती है। वहां वन्यजीवों का पानी पीते हुए दिखना बहुत आम होता है। प्रवेश द्वार से झीरना गेट की एक ओर की दूरी 16 किलोमीटर है। यानि पर्यटक लगभग 32 किलोमीटर तक अमानगढ़ में घूमते हैं। इसमें लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे का समय लगता है।