रेलिंग पर चढ़ी और गंगा में कूदी UPSC की तैयारी कर रही युवती, कानपुर से की IIT

जागरण संवादाता, बिजनौर। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही एक आईआईटी स्नातक युवती ने सोमवार सुबह गंगा में छलांग लगा दी। मीरापुर व शहर कोतवाली पुलिस युवती की तलाश में जुटी है। स्वजन भी गंगा बैराज पुल पर पहुंच गए हैं। स्वजन का कहना है कि यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने की वजह से बैराज पुल से गंगा में कूदी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर आ ईआ ईटी संस्थान से की पढ़ा ई

चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव खानपुर माजरा निवासी संग्रह अमीन वेदप्रकाश बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित आदर्शनगर कॉलोनी में रहते हैं। उनकी 27 वर्षीय बेटी ललित रानी आईआईटी कानपुर से स्तानक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अभी तक चयन नहीं हुआ था।

सोमवार सुबह वह पड़ोस की एक किशोरी के साथ रोजाना रेलवे स्टेशन पर घूमने जाती थीं। सोमवार सवेरे ललिता पड़ोस की किशोरी के साथ रोजाना की तरह घूमने गई थी। वह स्टेशन जाने की बजाय रोडवेज बस में बैठकर गंगा बैराज घाट पहुंच गई। ललिता गंगा बैराज पर पुल की शुरूआत में ही उतर गई और किशोरी के साथ पुल पर चलने लगी। दोनों को आराम से चलता देखकर किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ।

रेलिंग पर चढ़ी और गंगा में लगा दी छलांग ललिता पुल के नीचे पानी को झांककर चल रही थी। अचानक गेट नंबर 28 के सामने वह रेलिंग पर चढ़ी और गंगा में छलांग लगा दी। किशोरी को उसे पकड़ने का भी मौका नहीं मिला। ललिता के पुल से नीचे कूदते ही किशोरी ने शोर मचा दिया। गोताखोर तुरंत उसे तलाशने आ गए लेकिन उसका पता नहीं चला। जहां ललिता कूदी है वहां पानी की गहराई 20 फीट से अधिक है। सिंचाई विभाग की टीम ने उस ओर से खुला बैराज का गेट बंद करा दिया।