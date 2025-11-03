रेलिंग पर चढ़ी और गंगा में कूदी UPSC की तैयारी कर रही युवती, कानपुर से की IIT
कानपुर आईआईटी से स्नातक और यूपीएससी की तैयारी कर रही एक 27 वर्षीय युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। परिजनों के अनुसार, यूपीएससी में लगातार असफलता के कारण उसने यह कदम उठाया। मीरापुर और शहर कोतवाली पुलिस, एसडीआरएफ टीम के साथ मिलकर युवती की तलाश कर रही है। घटना गंगा बैराज पुल पर हुई, जहाँ युवती एक किशोरी के साथ घूमने गई थी।
जागरण संवादाता, बिजनौर। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही एक आईआईटी स्नातक युवती ने सोमवार सुबह गंगा में छलांग लगा दी। मीरापुर व शहर कोतवाली पुलिस युवती की तलाश में जुटी है। स्वजन भी गंगा बैराज पुल पर पहुंच गए हैं। स्वजन का कहना है कि यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने की वजह से बैराज पुल से गंगा में कूदी है।
कानपुर आईआईटी संस्थान से की पढ़ाई
चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव खानपुर माजरा निवासी संग्रह अमीन वेदप्रकाश बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित आदर्शनगर कॉलोनी में रहते हैं। उनकी 27 वर्षीय बेटी ललित रानी आईआईटी कानपुर से स्तानक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अभी तक चयन नहीं हुआ था।
सोमवार सुबह वह पड़ोस की एक किशोरी के साथ रोजाना रेलवे स्टेशन पर घूमने जाती थीं। सोमवार सवेरे ललिता पड़ोस की किशोरी के साथ रोजाना की तरह घूमने गई थी। वह स्टेशन जाने की बजाय रोडवेज बस में बैठकर गंगा बैराज घाट पहुंच गई। ललिता गंगा बैराज पर पुल की शुरूआत में ही उतर गई और किशोरी के साथ पुल पर चलने लगी। दोनों को आराम से चलता देखकर किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ।
रेलिंग पर चढ़ी और गंगा में लगा दी छलांग
ललिता पुल के नीचे पानी को झांककर चल रही थी। अचानक गेट नंबर 28 के सामने वह रेलिंग पर चढ़ी और गंगा में छलांग लगा दी। किशोरी को उसे पकड़ने का भी मौका नहीं मिला। ललिता के पुल से नीचे कूदते ही किशोरी ने शोर मचा दिया। गोताखोर तुरंत उसे तलाशने आ गए लेकिन उसका पता नहीं चला। जहां ललिता कूदी है वहां पानी की गहराई 20 फीट से अधिक है। सिंचाई विभाग की टीम ने उस ओर से खुला बैराज का गेट बंद करा दिया।
मीरापुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है। किशोरी से बात करके ललिता के स्वजन को सूचना दी गई है। सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंच गए हैं। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मामला मीरापुर क्षेत्र का है। संयुक्त रूप से युवती की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।