बिजनौर डीआइओएस कार्यालय के स्टेनो समेत अन्य कर्मियों की सम्बद्धता निरस्त

बिजनौर डायट कार्यालय के प्रधान सहायक भी चार साल से अमरोहा डीआइओएस कार्यालय में थे संबद्ध

जागरण संवाददाता, अमरोहा : शासनादेश दरकिनार कर बाबुओं की तैनाती में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने सभी कर्मियों की समबद्धता निरस्त कर मूल तैनाती पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

दैनिक जागरण ने अपने 26 अक्टूबर के अंक में शासनादेश दरकिनार, डीआइओएस कार्यालय के स्टेनो तीन साल से बिजनौर में अटैच शीर्षक के तहत खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। इसके अलावा इस्माइलपुर डायट बिजनौर के प्रधान सहायक मोहम्मद असलम को वहां से हटाकर चार साल से अमरोहा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अटैक कर रखा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने खबर का संज्ञान लेते हुए स्टेनों नीरज कुमार गुप्ता, प्रधान सहायक मोहम्मद असलम के अलावा अमरोहा डीआइओएस कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक अली जमाल, जिया मुहम्मद, शिक्षक कमल, कनिष्ठ सहायक कपिल, ओमप्रकाश आदि दस कर्मियों की संबद्धता निरस्त कर मूल तैनात पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अमरोहा डीआइओएस कार्यालय में तीन पद स्वीकृत हैं। जबकि शासनादेश को दरकिनार कर दस कर्मियों को संबद्ध कर रखा था। इतना ही नहीं कालेजों से दूसरे कालेजों में शिक्षकों को भी सहूलियत के हिसाब से संबद्ध कर रखा था। अमरोहा के प्रभारी डीआइओएस ललित कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुपालन में संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने बिजनौर कार्यालय में स्टेनों समेत अमरोहा डीआइओएस कार्यालय के संबद्ध सभी कर्मियों व कालेजों में शिक्षकों की संबद्धता निरस्त कर दी है। सभी को मूल पदों पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।