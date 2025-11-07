भदोही में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
भदोही जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, चौरी (भदोही)। माधोरामपुर गांव में शुक्रवार की सुबह संदिग्ध हाल में 32 वर्षीय विवाहिता रेनू प्रजापति की मौत हो गई। जानकारी पर उसके मायकेवाले पहुंच गए। बेटी के शव पर चोट के निशान देख वह हत्या का आरोप लगाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेने की कोशिश की तो स्वजन ने हंगामा कर दिया। तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और जैसे-तैसे शव को कब्जे में लिया।
वाराणसी के मिर्जामुराद थाना के खड़खड़ी रखौना गांव निवासी रामलखन प्रजापति की पुत्री रेनू प्रजापति की शादी 2008 में माधोरामपुर गांव के राजेंद्र प्रजापति के साथ हुई थी। मायके वालों के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद से ही विवाद शुरू हो गया। शादी के बाद कई बार रेनू नाराज होकर मायके आ गई थी।
पिछले मंगलवार को रेनू मायके से अपनी ससुराल राजी खुशी आई थी। रेनू के पिता रामलखन ने बताया कि गुरुवार की रात बेटी का फोन आया तो वह रो रही थी। इसके बाद देर रात फोन लगाने लगा तो फोन नहीं लगा। सुबह उसके पति राजेंद्र ने फोन करके बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है।
मौके पर आए तो देखा भदोही के इंदिरा मिल के पास जीवन दीप अस्पताल में बेटी को उसके ससुरालीजन ले गए थे। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेटी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। कहा मार पीटकर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की। मृतका की दो बेटी और दो बेटे हैं। उसकी बड़ी बेटी साधना अपने नाना के यहां रहती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।